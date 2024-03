Giornata dell’8 marzo dedicata alle donne. Oltre a innalzare il grido per uno stop alla violenza di genere, in questi mesi sempre più in prima pagina, quest’anno le donne reclamano come non mai il rispetto dei diritti civili e sociali e culturali, soprattutto in ottica occupazione e lavoro stabile. A Brindisi le varie associazioni hanno proposto in serata una manifestazione di sensibilizzazione, dopo quella con gli studenti effettuata in mattinata.