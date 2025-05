80 Nostalgia degli Anni 90: un successo al Teatro Impero con l’IC Santa Chiara!

Pubblico senza fiato, sabato scorso, al Teatro Impero per lo spettacolo “80 nostalgia degli anni 90” messo in piedi dall’ Istituto Comprensivo Santa Chiara. La serata è stata un emozionante viaggio indietro nel tempo, con musica, video e performance che hanno riportato alla mente i ricordi di un’epoca iconica.I protagonisti sono stati i ragazzi della scuola secondaria “Marco Pacuvio” e i bambini delle quarte classi della primaria “Don Milani” che hanno dimostrato il loro talento e la loro passione per la musica e lo spettacolo con grande entusiasmo e energia.La serata ha trattato diversi temi, tra cui la cultura pop degli anni 90, con la musica e le serie tv più iconiche dell’epoca, il cinema, che ha affrontato temi importanti come la disabilità con “Forrest Gump”, la storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due eroi della lotta contro la mafia, la fine dell’Apartheid e gli eventi storici che hanno segnato il decennio, la musica dance e la pubblicità dell’epoca, con i suoi spot e i suoi slogan memorabili.Il pubblico ha anche avuto la possibilità di partecipare a un quiz interattivo sugli anni 90 e ha aggiunto un tocco di divertimento e interazione alla manifewstazione.L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del progetto “Per chi crea” di SIAE e in collaborazione con la Lydian School di Mesagne, grazie alla quale è stato possibile offrire una esperienza unica e coinvolgente per gli studenti e il pubblico. “Siamo stati felici di organizzare – hanno affermato i docenti dell’IC Santa Chiara – questa serata e di vedere la reazione del pubblico. La nostalgia degli Anni 90 è stata palpabile e abbiamo visto persone di tutte le età divertirsi insieme. Ma, soprattutto, siamo stati contenti di vedere come gli studenti abbiano potuto imparare in modo divertente e interattivo la storia e la cultura di quegli anni. Questo evento ha dimostrato il valore didattico di un approccio innovativo e creativo all’apprendimento”.