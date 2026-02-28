803 finanzieri presto assegnati in tutta Italia!

Oggi, Sabato 28 febbraio 2026, nel suggestivo scenario della piazza d’Armi della Legione Allievi, si è svolta la cerimonia di “Giuramento di fedeltà alla Repubblica”, a cui è seguita la “Consegna delle Fiamme” agli allievi finanzieri frequentatori della 1ª aliquota del 24° corso “M.B.V.GF. Fin. Roberto Spirito”.

L’evento si è svolto alla presenza dell‘Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, Generale di Corpo d’Armata Vito Augelli, del Comandante della Legione Allievi, Generale di Divisione Marco Lainati, nonché di numerose Autorità civili, militari e religiose locali. Vasta la presenza di familiari e amici dei neo finanzieri.

Presente alla cerimonia il Sig. Lorenzo Martini, pronipote della Medaglia di Bronzo al Valore della Guardia di finanza, Fin. Roberto Spirito, fulgido esempio di dedizione al dovere e di nobili virtù militari, spinte fino all’estremo sacrificio, dal quale – il corso – prende il nome.

La cerimonia ha avuto inizio con l’intervento del Comandante della Scuola Allievi Finanzieri, Colonnello Cosimo Lamanuzzi che ha pronunciato la solenne formula del Giuramento a cui hanno aderito con ardore e unica voce, gli 803 allievi finanzieri.

Successivamente, dopo la benedizione delle “Fiamme”, l’Ispettore per gli Istituti di Istruzione ed il Comandante della Legione Allievi hanno personalmente apposto le stesse sui baveri delle giacche degli allievi distintisi nel percorso degli studi e addestrativo. A seguire, tutti gli 803 allievi finanzieri hanno indossato, per la prima volta, al cospetto delle più alte gerarchie del Corpo, le ambite Fiamme Gialle.

Il Generale Augelli, rivolgendosi ai neofinanzieri, ha sottolineato il significato del giuramento prestato quale atto di enorme valore al servizio della Patria, che suggella una vera e propria scelta di vita fatta di impegno, disciplina, onore, per il bene comune e per la tutela degli interessi economico-finanziari dello Stato. Inoltre li ha esortati ad onorare quotidianamente quelle Fiamme Gialle che hanno appena indossato e che li accompagneranno nel loro percorso di vita professionale ed umano.

A seguire, con le compagnie schierate, il Maresciallo Sabrina Russo e l’allievo finanziere Sara Frezzan accompagnati dalla Fanfara della Legione Allievi hanno intonato la preghiera del Finanziere, creando un momento di grande coinvolgimento emotivo.

I giovani finanzieri saranno assegnati definitivamente ai Reparti, ove svolgeranno un periodo di formazione a distanza in “training on the job”, per poi essere impiegati a pieno titolo nelle loro funzioni, mentre dopo la Santa Pasqua, la Scuola riaccoglierà circa 400 nuovi allievi finanzieri della 2a aliquota del 24° corso “M.B.V.GF. Fin. Roberto Spirito”.