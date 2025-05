87enne vittima di bullismo nel cuore del centro storico di Brindisi. Per la quarta volta!

Accade qualcosa di incredibile in via Assennato, nel cuore del centro storico di Brindisi, a due passi dal Municipio. Una banda di teppisti poco più che diciottenni ha letteralmente preso di mira un anziano 87enne che vive da solo in un basso della stessa strada. Per ben quattro volte, nell’arco di pochi giorni, questi delinquenti hanno sfondato a calci il portoncino di ingresso, generando il panico di questo anziano che vive da solo. L’intenzione non è quella di rubare all’interno, tanto più perché stiamo parlando di una persona che vive della sua modesta pensione. Si tratta, invece, di bravate di questa banda che opera indisturbata visto che le forze dell’ordine, allertante ogni volta, non sono ancora riuscite ad individuare questi ragazzi ed a segnalarli alla Magistratura competente per una pena esemplare. Si, perché non ci troviamo di fronte ad un semplice atto vandalico. Un uomo di quell’età ogni volta rischia di avere una crisi cardiaca a causa del terribile spavento e quindi si potrebbe anche configurare qualche ipotesi più grave di reato.

L’altra cosa inspiegabile è che la zona – che rientra nella movida del centro storico – è stracolma di telecamere di sorveglianza, sia del Comune (che in quella strada ha un deposito di mezzi comunali) che dell’attiguo istituto scolastico e quindi già dal primo episodio si sarebbe potuto giungere alla identificazione degli autori della bravata.

La notte scorsa, però, questi teppisti si sono esposti sin troppo e pare proprio che dalle immagini risulti più agevole la loro identificazione.

C’è chi dice che potrebbe trattarsi di una banda di ragazzi annoiati della “Brindisi-bene”. Ma conta poco: fare del male ad un 87enne che vive da solo è un’azione criminale che andrebbe punita duramente. E speriamo che questa volta vada a finire proprio così.