Abbandono rifiuti a Tuturano – sopralluogo di Antonucci e Tondi

Questa mattina, su mia segnalazione insieme all’Assessore all’ambiente Antonucci Livia abbiamo effettuato un sopralluogo in via Rossini a Tuturano un’area che da tempo è purtroppo oggetto di abbandono sistematico di rifiuti ingombranti, con conseguenti criticità di natura ambientale e igienico-sanitaria.

Durante l’ispezione, è emersa l’urgente necessità di intervenire con azioni concrete e tempestive. In particolare, si è riscontrata l’opportunità di:

• Installare fototrappole per individuare e sanzionare i responsabili degli abbandoni abusivi;

• Sostituire i bidoni per la raccolta dei rifiuti, ormai deteriorati e non più adeguati a garantire il decoro e l’efficienza del servizio.

‘Ringrazio il Consigliere Tondi sostiene l’assessore Antonucci ‘per l’attenzione costante verso il territorio e confermo che l’Amministrazione è già al lavoro per predisporre gli interventi necessari’.

Consigliere Comunale Forza Italia Luca Tondi