A basket con papà: Happy Casa e coop. sociale Gialla (asilo S. Angelo) insieme per la festa del papà

MATTINATA SPECIALE AL PALAPENTASSUGLIA CON GLI ATLETI BIANCOAZZURRI SMITH, MORRIS, RIISMAA E TUTTI I PAPÀ E BAMBINI DELL’ASILO NIDO DI BRINDISI.

Una mattinata speciale per celebrare la festa nazionale del papà, oggi 19 marzo 2024, al PalaPentassuglia con la Happy Casa Brindisi e la Cooperativa Sociale Gialla dell’Asilo Sant’Angelo di Brindisi.

Accoglienza e ospitalità per tutti i papà e i bambini che hanno potuto vivere una giornata all’insegna del divertimento e dello sport sul parquet della prima squadra giocando insieme agli atleti biancoazzurri. Presenti infatti alla festa anche i giocatori Joonas Riismaa, Andrew Smith e Jamel Morris, oltre all’assistant coach Andrea Vicenzutto, per trascorrere una mattinata tra esercizi e tiri a canestro con la collaborazione delle istruttrici minibasket e babybasket della Happy Casa Brindisi.

Occasione preziosa anche per scattare foto ricordo con i papà, bambini, educatrici e scambiarsi gli auguri per una ricorrenza speciale. Un ringraziamento particolare alla direzione dell’asilo nido Sant’Angelo di Brindisi – Cooperativa Sociale Gialla – per l’omaggio e i pensieri dedicati ai papà e alla società biancoazzurra.

Buona festa del papà dalla Happy Casa Brindisi!