A battesimo il Rotaract Club “Brindisi Valesio”

Il Rotary International dedica il mese di maggio all’azione giovani e nei giorni scorsi, presso l’Oktagona beach & restaurant, sito lungo il litorale a nord di Brindisi il Rotary Club di Brindisi Valesio, il Presidente Francesco Serinelli, i soci del Club, le istituzioni e tutti gli astanti sono stati investiti da una forte ventata di freschezza durante un evento, che oltre al momento di crescita per il Club con l’ingresso del nuovo socio Gabriele Palma, davvero ricco di spunti ed emozionanti momenti che ha sancito l’entrata nel mondo Rotary di tanti giovani desiderosi di fare e servire al di sopra di ogni interesse personale.

Il Rotary Club padrino insieme al Distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata (rappresentato dal Governatore Pasquale Pignataro e dal Presidente della commissione distrettuale Rotaract Massimo Cassanelli), al Distretto Rotaract 2120 di Puglia e Basilicata (rappresentato dal Rappresentante Distrettuale incoming Giuseppe De Fini, dal Delegato di Zona Giuseppe Scorcia e dal Delegato di Zona incoming Marta Calogiuri), all’Amministrazione di Brindisi (rappresentata dall’Assessora all’ambiente Livia Antonucci, all’Amministrazione di San Pietro Vernotico (rappresentata dall’Assessora alle politiche giovanili, cultura e spettacolo Nicoletta Pannofino) e all’Amministrazione di Torchiarolo (rappresentata dal Sindaco Elio Ciccarese) ha dato il benvenuto al neo nato Rotaract Club di Brindisi Valesio e a tutti i soci fondatori: il Presidente Matteo Fanciullo, il Vice Presidente nonché Presidente della commissione progetti di service Riccardo Costantini, il Prefetto Valentina De Bello, il Segretario Francesca Fanciullo, il Tesoriere Mattia Zaffino, il Presidente della commissione per l’immagine pubblica Beatrice Gargano, il Presidente della commissione effettivo Andrea Gargano, il Presidente della commissione fondazione rotary Matteo Roma e il Consigliere Andrea Roma.

Dopo il saluto alle autorità del Prefetto del Club Laura De Siati l’onere d’introdurre la serata spetta al Presidente Francesco Serinelli con il suo colossale discorso che per il suo altissimo spessore merita di essere letto e riletto tutto:

“Benvenuti a tutti e grazie per aver accettato l’invito di venire qui con noi in occasione di un evento che per noi è molto importante. Avevamo promesso all’inizio dell’anno, in occasione della sua visita caro governatore, che avremmo inaugurato entro quest’anno il club Rotaract che per noi è importante perché sono i giovani che nel futuro dovrebbero prendere le nostre redini. Noi siamo in maggio e questo mese del Rotary viene dedicato all’azione giovani. Certo, non è un caso che noi del Brindisi Valesio abbiamo scelto proprio questo periodo dell’anno per inaugurare il nostro Rotaract. Siamo sicuri che sarete giovani che vogliono fare la differenza e che il limite per voi sia quello, quello che ho letto prima, nessun limite. Si dice che viaggiare sia un arricchimento per ognuno di noi, perché attraverso esso è possibile conoscere, vivere il lato umano di nuove culture e tradizioni, godere delle bellezze dei luoghi che ci accolgono e ci lasciano e si lasciano scoprire. Ecco, fate che il vostro viaggio insieme nel Rotaract sia proprio questo. Arte, cultura, storia, architettura siano le vostre mete. Il tutto cementato da stima e amicizia, ricordando che essere utili agli altri arricchisce se stessi. Sapete che la parola Rotaract deriva dalla combinazione rotary e action, cioè azione, questo per sottolineare l’impegno attivo nella valorizzazione di progetti di servizio. Siete 200.000 soci nel mondo divisi in 8700 club, diffusi in 170 paesi. In Italia siamo un po’ meno. Questa presenza fa sì che voi possiate lavorare per favorire quello che magari per noi anziani non è stato ancora possibile concretizzare e cioè la comprensione internazionale per realizzare quel cambiamento che vorremmo tutti vedere nel mondo. Ed ora mi rivolgo a noi rotariani, ascoltiamoli, confrontiamoci, sicuri che questo serva a loro per capire il ruolo che sono chiamati ad occupare ed a noi per riaccendere un entusiasmo che nel tempo in qualcuno può andare spegnendosi. Permettetemi di dare il benvenuto a Gabriele Palma. Ciao Gabriele, benvenuto da noi, nuovo socio del nostro club e anche ad Alessandro Bracciale, che conosco da quando era piccolo come conosco il padre che conosce me, anche lui neoentrante nel nostro Rotaract, come ho scritto nella mia lettera di maggio, qualcuno l’avrà anche letta, freschezza ed esperienza sono forze dirompenti per il nostro futuro.

Ricordo che gli uomini passano, ma le idee restano e le opere compiute ne confermano la validità e diventano la nostra storia. Grazie a tutti”.

A seguire vengono invitati i rappresentanti delle Amministrazioni locali e le autorità Rotariane ad esprimere il loro entusiasmo per il nuovo club e il potenziale impatto che può avere sulla comunità. L’Assessora all’ambiente Livia Antonucci, in rappresentanza del Comune di Brindisi, dopo aver salutato tutti i presenti ed in particolare il Governatore e i rappresentanti dei comuni della provincia, porge il benvenuto ai Rotaractiani invitandoli ad essere il cuore pulsante augurandosi che possano trasmettere la voglia di fare, di collaborare e tutto il loro entusiasmo anche ai soci dei club Rotary. Il Sindaco del Comune di Torchiarolo Elio Ciccarese che, dopo aver salutato tutti i presenti e ringraziato per l’invito, ha consigliato ai ragazzi di cogliere l’occasione, di frequentare il Rotary e di conoscere tante belle persone come è successo e succede a lui da quando ha iniziato a farlo.

L’Assessora alle politiche giovanili, cultura e spettacolo Nicoletta Pannofino, in rappresentanza del Comune di San Pietro Vernotico, dopo aver salutato tutti i presenti ed aver ringraziato per l’invito, incoraggia i ragazzi del Rotaract a non essere solo il futuro, ma anche il presente invitandoli a puntare dritto all’obiettivo, a lavorare e fare squadra per mettere a frutto tutta l’inventiva che li contraddistingue e per donare alla comunità le molteplici idee e i tanti sogni che hanno nel cassetto.

Il Governatore Pasquale Pignataro si rivolge agli astanti, ringraziando coloro che hanno contribuito alla costituzione del nuovo club, sottolineando la necessità di integrazione tra Rotary e Rotaract e incoraggiando alla collaborazione e alla partecipazione attiva al servizio alla comunità.

Il Presidente della commissione distrettuale Rotaract Massimo Cassanelli ha ringraziato tutti coloro del Rotary Club padrino che hanno seguito la nascita del club e, dandogli il benvenuto, ha ricordato come molti neo Rotaractiani provengano da esperienze di servizio invitandoli a vivere tutta la bellezza della famiglia rotariana, che offre grandi momenti di amicizia, con l’assoluta certezza che questa nuova esperienza cambierà in maniera molto profonda, positiva e duratura sia le loro vite nonché le comunità del territorio.

Il Rappresentante Distrettuale incoming del Rotaract Giuseppe De Fini ha ringraziato gli organizzatori per l’accoglienza e per aver invitato lui, lo staff e il direttivo dell’Anno Rotariano 2025-2026, perché con questo gesto è stato dato un grandissimo segno di condivisione e di continuità azioni necessarie per poter lasciare le cose in maniera tale che ci sia una continuità negli anni senza fermarsi e andando oltre.

Il Rotaract Club di Brindisi Valesio viene ufficialmente inaugurato dal Governatore del Distretto 2120 Pasquale Pignataro, dal Presidente del club padrino Rotary Club di Brindisi Valesio Francesco Serinelli e dal Presidente del neo nato club Matteo Fanciullo attraverso la firma del Certificato della Rotary International, il taglio del nastro che svela il nuovo fantastico labaro pensato e disegnato dalla mano artistica della Rotaractiana Francesca Fanciullo e gentilmente donato dal club padrino.

I diversi momenti vengono accompagnati e celebrati dalla standing ovation e dagli applausi di tutti i presenti in sala e dal riconoscimento della missione del nuovo club.

Dopo che il Governatore Pasquale Pignataro ha appuntato la spilletta e messo al collo il collare di presidente del Rotaract Club Matteo Fanciullo svela il motto del club per il suo Anno Rotariano

“Dove cresce il service, la comunità prospera“

ringrazia chi ha contribuito alla fondazione del Club, appunta le spillette e presenta tutti i soci fondatori, il suo team, condividendo il background e i ruoli all’interno del club.

Significato e di grande rilevanza l’omaggio dei gagliardetti del Rotaract Club di Brindisi Valesio, prodotti e stampati appositamente, dal presidente del Rotary Club di Brindisi Valesio, club padrino, Francesco Serinelli a tutti i soci fondatori.

La cerimonia include l’emozionante momento della cooptazione dei nuovi soci, Gabriele Palma, per il Rotary spillato dall’Assistente del Governatore Mario Criscuolo, e Alessandro Bracciale, per il Rotaract spillato dal Governatore Pasquale Pignataro, che vengono accolti nella famiglia Rotariana ed entrambi esprimono orgoglio, gratitudine ed entusiasmo.

Il Governatore Pignataro conclude la cerimonia complimentandosi con il Presidente Francesco Serinelli ringraziando chi ha contribuito alla fondazione del nuovo Club e sottolineando l’importanza del Rotaract Club nel promuovere il servizio alla comunità e la leadership giovanile. Inoltre a ricordato quanto, durante il suo Anno Rotariano, sia cresciuto l’effettivo dei soci iscritti ai Club del Distretto 2120, siano aumentati i Club dello stesso e per ultimo, decisamente non per importanza, quanto abbia avuto un gran successo, anche grazie al Rotary Club di Brindisi Valesio, il service “La Magia delle Stelle” presentato e proposto, in collaborazione con Medici con l’Africa Cuamm, ad inizio anno da Annalisa Chieco Bianchi, consorte del Governatore, che ha raggiunto l’obiettivo di sostenere, per l’intero ciclo di studi (3 anni), 3 studenti della Scuola di Formazione per Ostetriche dell’Ospedale di Lui in Sud Sudan nella Contea di Mundri East.

A valle del momento Istituzionale si è tenuta la tradizionale conviviale durante la quale il sentimento di amicizia ha sostituito il classico formalismo dando la possibilità ai Rotariani e alle istituzioni di conoscere meglio gli amici Rotaractiani e regalando momenti di pura emozione come il classico taglio della torta.