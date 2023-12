A BERGAMO UN PREMIO PER IL COMANDANTE OREFICE

Si è tenuto a Bergamo, nelle giornate del 28 e 29 novembre, il Forum nazionale delle Polizie locali, importante appuntamento della categoria che ha visto, accanto ai numerosi e qualificati appuntamenti formativi, l’importante tavola rotonda sul disegno di legge delega al Governo per la riforma della polizia locale. Agli incontri ha partecipato – in veste di relatore e in qualità di vicepresidente dell’Associazione nazionale dei comandanti e ufficiali di polizia locale – il Comandante di Brindisi, Antonio Orefice, che ha anche ritirato il premio assegnato al Corpo di Brindisi per la brillante attività svolta in materia di infortunistica stradale. In particolare è stato ricordato l’operato degli agenti brindisini che ha portato all’arresto, dopo un’immediata fuga, del conducente il veicolo che in viale Togliatti aveva investito, uccidendolo, un anziano pedone. Nella motivazione di attribuzione del prestigioso riconoscimento il Comitato scientifico ha scritto, tra l’altro: “Il vostro impegno e la vostra dedizione, nell’ambito della sicurezza pubblica, costituiscono la pietra miliare per poter garantire la pacifica e civile convivenza nelle città”. Il Sindaco Marchionna, nel complimentarsi col Comandante Orefice per la positiva immagine data del Comune di Brindisi attraverso il “braccio operativo” del Corpo di P.L., ha dichiarato: “Sono estremamente soddisfatto per il prestigioso riconoscimento attribuito al Corpo di Polizia Locale del Comune di Brindisi, che conferma la professionalità di tutti i membri che garantiscono la sicurezza in Città nonostante le gravi carenze di personale che purtroppo siamo costretti a scontare a causa della non felice situazione finanziari del Comune”.