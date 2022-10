A BRINDISI CITTA’ SENZ’ACQUA. IL SINDACO ROSSI: SONO IN CORSO I LAVORI DI RIPRISTINO

Migliaia di famiglie in difficoltà a Brindisi per un guasto alla condotta dell’Acquedotto Pugliese. Il sindaco Rossi, però, rassicura gli interessati: i lavori sono in corso. Ecco cosa scrive sulla sua pagina face:

Sono in contatto con l’Acquedotto pugliese per il guasto sulla rete idrica suburbana di Brindisi che ha comportato una riduzione della fornitura di acqua in città. I lavori sono ancora in corso e la riparazione è quasi ultimata, al riempimento dello scavo verrà ripristinato il carico della rete idrica. Nel frattempo AQP con autobotti ha comunque rifornito la rete per diminuire (ovviamente non eliminare del tutto) i disagi. Appena avremo comunicazione del ripristino definitivo lo comunicheremo.