A BRINDISI CONFERENZA FINALE PROGETTO ERASMUS PLUS – ALL IN SCHOOL

L’Istituto Comprensivo Bozzano-Centro di Brindisi presenta la CONFERENZA FINALE DEL PROGETTO ERASMUS PLUS- ALL IN SCHOOL giovedì 29 settembre 2022 presso la Sala Conferenze dell’Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Meridionale ore 9.30-13.00.

IL PROGETTO ERASMUS PLUS- ALL IN SCHOOL della durata di 24 mesi, è stato realizzato da un partenariato di 5 paesi europei (Italia, Spagna, Bulgaria, Romania, Portogallo) ed ha previsto attività di ricerca, implementazione di strumenti, sperimentazione e diffusione dei risultati.

I partners coinvolti, partendo dai dati Eurostat 2019 che registrano una media europea del 10,6%, di abbandono scolastico (Early School Leaving), hanno creato una partnership con l’obiettivo di promuovere nuovi approcci per rimuovere gli ostacoli alla partecipazione e all’apprendimento per tutti gli studenti, indipendentemente dal background culturale e sociale, condizioni di salute, esperienze, conoscenze, abilità; contribuire alla riduzione dell’abbandono scolastico offrendo agli insegnanti uno strumento di autoanalisi per l’acquisizione di consapevolezza sulle proprie competenze inclusive, e sulla capacità di inclusione nella propria scuola.

Lavorare sulla qualità dei sistemi educativi può ridurre le conseguenze dell’abbandono scolastico quali disoccupazione, emarginazione sociale, povertà, precarie condizioni di salute, coinvolgimento nella criminalità.