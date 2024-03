A Brindisi convegno del PD sull’autonomia con il sindaco di Bari Decaro

L’argomento era la legge sull’autonomia differenziata, ma l’incontro organizzato questa sera dal Partito Democratico, presso Palazzo Nervegna, ha avuto come focus la presenza del sindaco di Bari, Antonio De Caro. Il primo cittadino del capoluogo pugliese e’ al centro di fatti di cronaca importanti, legati ad eventuali infiltrazioni criminali nel Comune di Bari, sui quali sta indagando la Magistratura. Presenti all’incontro i vertici provinciali del PD. Ha relazionato anche il prof. Gianfranco Viesti. Il partito Democratico ha ribadito che la legge sull’autonomia differenziata può penalizzare le regioni meridionali sia sul piano economico che su quello dello sviluppo. De Caro non ha voluto parlare della sua vicenda personale e del Comune di Bari, anche se il partito lo ha sostenuto e lo ha invitato a non mollare. Sarà candidato nelle liste del PD alle prossime elezioni europee.