A Brindisi convegno su anatocismo bancario

Esistono somme silenti che molte aziende e privati cittadini hanno versato alle banche negli anni, spesso senza sapere che si trattava di costi probabilmente illegittimi. Per fare luce su queste opportunità di recupero crediti e fornire strumenti concreti di tutela, si e’ tenuto nel pomeriggio, presso Confesercenti Brindisi, il convegno dal titolo: “Recupera

liquidità dalla banca: anatocismo, usura e tutela dell’impresa e del consumatore”.

Molte imprese italiane hanno sostenuto, e continuano a sostenere, costi bancari non dovuti o applicati in modo irregolare. Allo stesso modo, numerosi consumatori hanno prestato garanzie

che, alla luce delle recenti sentenze della giurisprudenza, potrebbero essere dichiarate.

Il tavolo tecnico ha visto l’intervento di professionisti esperti nella gestione del contenzioso

bancario e nella tutela del patrimonio: la Dott.ssa Anna Calzolari, l’Avv. Giampaola Gambino e l’Avv. Giuseppe D’Ippolito. Si e’ parlato di

Anatocismo bancario e recupero degli interessi illegittimi, Usura in conto corrente e nei mutui, Fideiussioni bancarie e Tutela del patrimonio. Presenti professionisti e imprenditori. Ha introdotto il presidente di Confesercenti Brindisi, Michele Piccirillo.