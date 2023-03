A BRINDISI CONVEGNO SU “TABACCHERIE E DINTORNI”

Confesercenti e AssoTabaccai. Convegno su “Tabaccherie e dintorni”.

La Confesercenti – AssoTabaccai di Brindisi organizza per venerdì 31 marzo,

presso la Sala convegni “Malcarne” della Camera di Commercio (via Bastioni Carlo V,

n.4), alle ore 15,00, un convegno sul tema “Tabaccheria e dintorni”.

Si discuterà con gli intervenuti su tutte le tematiche legate al settore delle

tabaccherie per una corretta gestione delle singole attività imprenditoriali di categoria.

Saranno presenti il dott. Gianfranco Labib Boughdady, Presidente nazionale di

AssoTabaccai, e Michele Piccirillo, Presidente di Confesercenti della Provincia di

Brindisi.