L’Associazione culturale “PERIFERIA” organizza un convegno informativo sulle tematiche relative ai disturbi dello Spettro Autistico. Un incontro per riflettere sull’autismo, i contesti di vita, il feedback del territorio, le prospettive future da porre in essere per poter offrire un supporto reale alle persone autistiche e alle loro famiglie. Interverranno al dibattito i presidenti delle associazioni di riferimento presenti sul territorio.