A Brindisi dal 10 al 16 giugno un Torneo internazionale under 14 di Tennis

Presentato a Brindisi, nei locali della Confcommercio, il programma dell’ennesimo evento internazionale ospitato nella città di Brindisi. Si tratta del Torneo di tennis Under 14 Maschile e Femminile che rientra nel Circuito Tennis Europe e che si svolgerà sui campi del Circolo Tennis Brindisi dal 10 al 16 giugno 2024.

E’ una grande occasione per vedere all’opera i campioni del futuro. Del resto, proprio a Brindisi in passato in questi tornei giovanili si sono esibiti giovani atleti che poi si sono affermati a livello internazionale.