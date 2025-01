A Brindisi due navi sbarcano un intero parco eolico!

Con il primo arrivo CONTEMPORANEO di due navi che hanno sbarcato nei piazzali di Costa Morena, tutte le strutture di un parco eolico, #Brindisi si candida come nuovo porto ideale per questo tipo di traffico. Si tratta infatti di una prima spedizione alla quale ne seguiranno altre. Gli ampi spazi della nostra infrastruttura portuale, le grandi gru portuali , i mezzi d’opera e la professionalità degli operatori portuali coinvolti nelle operazioni sono stati gli ingredienti per il successo dell’iniziativa e hanno contribuito alla scelta di un nuovo porto per i clienti. Le pale eoliche lunghe ben 100 metri sono state depositate nei piazzali prospicienti la banchina e saranno trasportate a destinazione finale. Nella giornata di domani è previsto l’arrivo di una seconda spedizione. L’agenzia è la Titi Shipping since 1848 , l’impresa portuale è la SIR spa