A Brindisi è caccia ad un torturatore seriale di gatti. Ne ha già uccisi tanti

“A Brindisi abbiamo un sadico spietato, molto ben integrato nel tessuto sociale (settore sanitario), Sadico torturatore seriale di gatti liberi. Usa un martello a rampone per staccare code, zampe, sfondare i crani, ad alcuni gatti ha messo la colla sugli occhi.Strazia da vivi gatti adulti e gattini, una crudeltà inaudita Filmate, fotografate e DENUNCIATE. Potrebbe avere gabbia-trappola appresso”.

Il messaggio, scritto da una brindisina sulla sua pagina facebook, sta facendo il giro della città. Insomma, A Brindisi circola liberamente un assassino di gatti, un torturatore che, nella sua follia, potrebbe riservare gli stessi trattamenti anche a qualche essere umano. E’ armato di un martello a rapone ed ha con se anche una gabbia dove rinchiude un gatto prima di torturarlo e poi ucciderlo. A quanto pare, ne sarebbero al corrente anche le forze dell’ordine che aspettano di prenderlo con le mani nel sacco. Ma è chiaro che la sua folle mania di far male ad animali indifesi potrebbe finire ancora prima per mano di chi lo cerca per dargli una bella lezione…