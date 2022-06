A BRINDISI ECOTECNICA STABILIZZA 35 PRECARI PER UN SERVIZIO PIU’ EFFICIENTE

A Brindisi Amministrazione Comunale ed Ecotecnica hanno messo in campo una nuova iniziativa tendente a rendere più efficiente il servizio. Nel corso delle ultime settimane, infatti, si è proceduto con la stabilizzazione di 35 lavoratori precari per riportare la platea storica a 230 unità dopo il pensionamento di parecchi lavoratori. Il che consente di avere personale più giovane per affrontare la sfida giornaliera che consiste nell’offrire un servizio sempre più efficiente, andando ad attenuare i riflessi negativi derivanti dall’incontenibile fenomeno degli abbandoni di rifiuti che si verifica in tutti i quartieri della città di Brindisi.

Il che determina, come è facilmente intuibile, un calo della percentuale di raccolta differenziata, a discapito delle tasche dei cittadini che invece rispettano pienamente le regole di conferimento.

