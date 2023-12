A BRINDISI ENNESIMO FURTO NEL PARCO BUSCICCHIO

Non c’è pace nel rione Sant’Elia dove il Parco Buscicchio continua ad essere preso di mira da ladri e teppisti i quali per l’ennesima volta si sono introdotti nella struttura gestita dalla cooperativa “Legami di comunità” rubando strumenti ed attrezzature di ufficio e quindi rendendo impossibile la immediata prosecuzione delle attività sociali. In particolare, nel parco sono da settimane in corso programmi di innovazione sociale e di rigenerazione urbana. Il tutto, in piena collaborazione con le due parrocchie rionali, con il Comune, con il comprensivo scolastico, con le società sportive e le associazioni culturali. Ma è evidente che di questo passo sarà difficile andare avanti.