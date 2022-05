A BRINDISI “FIORI E MUSICA”, SU INIZIATIVA DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO

La città di Brindisi si arricchisce di una nuova iniziativa che parte dal Distretto Urbano del Commercio e quindi vede coinvolte a pieno titolo anche le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti.

Nelle giornata di domani e domenica nelle vie del centro si svolgerà “Fiori e musica”, un evento organizzato in collaborazione con l’associazione “Venti e venti”.

Domani, alle ore 19, in piazza Vittoria e sui corsi, ci saranno auto e moto d’epoca e stand per il wedding planner, con la creazione di bouquet di fiori. Il tutto, accompagnato dalla musica del sax di Enzo Sgura, con esibizioni di tango e con musica pop, sempre ispirata ai fiori.

Domenica mattina, invece, i bambini potranno partecipare ad un laboratorio con i fiori e con piante officinali per far sentire gli odori anche a chi non ha la possibilità di vederne i colori.