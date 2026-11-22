A Brindisi il caffè cambia sguardo: successo per la degustazione guidata di Coffea Shop con F.lli Bonacchi

A Palazzo Nervegna un viaggio sensoriale dalla piantagione alla tazzina, tra caffè di terroir e panettoni artigianali

Brindisi, 22 novembre 2026. Si è svolta questa mattina a Palazzo Nervegna, nella Sala Colonna, la degustazione guidata “Questo sarà il tuo primo caffè”, organizzata da Coffea Shop Brindisi in collaborazione con F.lli Bonacchi Caffè di Terroir. Un evento gratuito, su invito, pensato per far scoprire al pubblico un modo nuovo di bere il caffè.

A condurre l’incontro Sandro Bonacchi, caffesperto, trainer SCA di analisi sensoriale e cofondatore di F.lli Bonacchi. Insieme ai presenti ha accompagnato un percorso che va dalla piantagione alla tazzina, spiegando come ogni caffè di terroir porti con sé il racconto del luogo in cui nasce: la coltivazione, la raccolta, la lavorazione e la tostatura. I partecipanti hanno imparato a riconoscere in tazza note di frutta, fiori, spezie, cioccolato e nocciola, e a capire che cosa distingue un caffè specialty. I caffè presentati da F.lli Bonacchi sono inoltre coltivati in maniera etica e sostenibile da piccoli farmer.

Il pubblico ha assaggiato i caffè in due estrazioni, espresso e filtro, scoprendo come il metodo cambi ciò che il caffè racconta. A seguire, una degustazione di panettoni artigianali, in un percorso che ha toccato diverse regioni, dalla Lombardia alle isole.

«Lavoro nel mondo del caffè da quasi vent’anni e solo di recente, per la prima volta, mi sono emozionata bevendo dei caffè», dichiara Fiorella Pennetta, titolare di Coffea Shop Brindisi. «Abbiamo voluto condividere questa scoperta: il caffè merita la stessa attenzione che riserviamo al cibo e al vino, merita di essere scelto e bevuto con più consapevolezza.»

L’iniziativa si inserisce nel percorso di Coffea Shop, negozio nato a Brindisi nel 2017 e specializzato nella vendita di caffè in ogni formato: cialde, capsule e grani. Negli anni è diventato anche punto di riferimento per prodotti gastronomici di qualità, dolciumi e cioccolato, con un angolo enoteca, e per chi cerca regali di qualità, bomboniere gastronomiche e cesti aziendali. Tutti i prodotti sono selezionati e testati uno ad uno, ed è questo che porta Coffea Shop a posizionarsi come la bottega del gusto. La collaborazione con F.lli Bonacchi, avviata da pochi mesi, porta in città caffè specialty tracciati e curati in ogni passaggio, disponibili anche per la ristorazione e il settore horeca.

Cosa sono i caffè specialty

Sono caffè di altissima qualità, che ottengono almeno 80 punti su 100 nei protocolli di assaggio (cupping) della Specialty Coffee Association (SCA). Sono privi di difetti primari, con note aromatiche nitide, spesso floreali, fruttate o dolci, e provengono da filiere tracciabili, con rapporti più diretti con i produttori. La tostatura ne esalta le caratteristiche senza coprirle, e l’estrazione, in espresso o con metodi filtro, è curata per valorizzarne profumi e sapori.

Chi è Coffea Shop Brindisi

Negozio aperto nel 2017 a Brindisi, in viale Commenda 16/18. La bottega del gusto: specializzato nella vendita di caffè in ogni formato (cialde, capsule, grani), punto di riferimento per prodotti gastronomici di qualità, dolciumi e cioccolato, con angolo enoteca. Propone regali di qualità, bomboniere gastronomiche e cesti aziendali.

Chi è F.lli Bonacchi Caffè di Terroir

Famiglia di torrefattori, oggi proprietari di piantagioni e in collaborazione con farmer che coltivano in modo etico. www.bonacchicaffe.it