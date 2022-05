Congresso di medici epatologici

Presso il Salone dell’Autorita portuale di Brindisi e’ in svolgimento il congresso dei medici epatologi dal titolo “Giornate epatologiche brindisine”, con la presidenza del prof. Pietro Gatti. Un incontro per parlare delle ultime novita’ diagnostiche e terapeutiche per le patologie del fegato. Tanta affluenza a conferma dell’alto interesse degli specialisti brindisini su questa tematica. Il congresso si concludera’ nella mattinata di domani, sabato 14 maggio.