A Brindisi il corso nazionale Saf Basico dei Vigili del Fuoco

Ancora una volta il Centro di Formazione dei Vigili del Fuoco di Brindisi, annesso al Comando, è stato scelto

per lo svolgimento del Corso Nazionale SAF Basico (Speleo Alpino Fluviale) rivolto ai Vigili del Fuoco in

prova del 103° Corso Allievi provenienti dalla Regione Puglia e Basilicata.

Dopo un duro percorso intensivo, durato tre settimane, i Vigili in Prova hanno conseguito l’importante

abilitazione specialistica che gli consentirà di operate in quota e nei luoghi confinati operando su corda, con

particolare attenzione a tutti gli aspetti della Sicurezza secondo i dettami del D.l.vo 81/2008.

Il percorso li ha visti impegnati in lezioni teoriche svolte presso la Scuola del Centro di Formazione, sul

castello di manovra del Comando di Brindisi, presso gli impianti di simulazione. In modo particolare è stato

curato lo svolgimento delle manovre operative, previste dal corso, in ambienti naturali e su scenari

industriali, effettuando esercitazioni anche nella gravina di Statte (TA) e presso i monti di Cisternino (BR)

dove gli allievi si sono cimentati in operazioni di recupero in ambienti impervi.

I neo vigili nel mese di luglio, sempre presso il Centro di Formazione di Brindisi, avevano conseguito

un’ulteriore abilitazione operativa nella Topografia Applicata al Soccorso.

Dopo un percorso iniziato 9 mesi fa presso le Scuole Centrali antincendi di Roma, il prossimo 30 settembre i

nuovi Vigili del Fuoco presteranno giuramento solenne davanti alle massime autorità dello stato per essere

nominati in ruolo ed essere assegnati ai Comandi dei Vigili del Fuoco di tutta Italia.





