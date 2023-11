A Brindisi si festeggia il “Giorno del ringraziamento”

Comunità statunitense che lavora e vive a Brindisi in festa questa sera, in occasione del quarto giovedì del mese, per il “Thanksgiving day”, ovvero il “Giorno del ringraziamento”. Una ricorrenza che si fa rusalire al 1621 per ringraziare il Santo Signore per il raccolto. A Brindisi la comunità americana sie’ riunita per la cena col tacchino presso il Bar Betty. Presenti anche il sindaco Giuseppe Marchionna.