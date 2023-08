A BRINDISI IL MINISTRO BERNINI PER RICERCA E UNIVERSITA’

Visita di primo mattino a Brindisi del ministro all’Università e alla Ricerca Annamaria Bernini. Incontro a Palazzo di Città con il sindaco Giuseppe Marchionna, alla presenza dell’on. Mauro D ‘Attis e dell’on. Roberto Caroppo, oltre che di assessori e consiglieri. Il. Ministro ha ribadito la necessità che un territorio come quello di Brindisi debba avere un polo universitario riconosciuto. Al vaglio ci sono diverse proposte per reperire la giusta location. Il finanziamento per il progetto della cittadella universitaria non rientra in quelli previsti dal PNRR ma il ministro Bernini ha informato il primo cittadino che e’ possibile attingere ad altre misure.