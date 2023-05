A BRINDISI IL MINISTRO TAJANI PER MARCHIONNA

Visita a Brindisi del ministro Antonio Tajani, accompagnato dall’on. Mauro D’Attis, per sostenere la candidatura a sindaco di Pino Marchionna. Nell’incontro con la stampa, Tajani ha ribadito cio’ che il Governo sta facendo per le popolazioni dell’Emilia Romagna, colpite dall’alluvione dei giorni scorsi. Tajani ha poi parlato della città di Brindisi, che sara’ sede a giugno di un incontro sulla cooperazione internazionale con i Paesi dell’est. Infine, una valutazione personale sul candidato Marchionna, “un uomo – ha detto Tajani – che sara’ capace di risollevare questa citta”. Visita poi in Confindustria per parlare con le associazioni datoriali. Infine, comizio in piazza Vittoria. Hq introdotto l’on. D’Attis.