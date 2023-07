A BRINDISI IL PRESIDENTE DI INVIMIT. C’E’ INTERESSE PER IMMOBILI DA DESTINARE A STUDENTATI

Il Sindaco Marchionna ha incontrato oggi l’On. Trifone Altieri, Presidente di INVIMIT;

alla riunione hanno partecipato l’On. Mauro D’Attis ed il Senatore Roberto Marti,

Presidente della Commissione Cultura del Senato.

La presenza in Città del massimo rappresentante della Società dello Stato per lo sviluppo

e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici, viene a valle dell’approfondimento dell’Amministrazione comunale sul progetto “OPA Studentati” della Società

stessa, rivolto anche ai Comuni e che ha come obiettivo l’individuazione di immobili e

l’acquisto da parte di INVIMIT, per destinarli a studentato con l’obiettivo iniziale di

5000 posti letto.

L’ex Agenzia delle Entrate e il consistente patrimonio comunale di immobili, hanno

destato significativo interesse, tanto da convenire sull’immediato avvio di procedimento

già in questi giorni, attraverso uno specifico Protocollo d’Intesa tra INVIMIT e il

Comune di Brindisi.

Durante l’incontro è stato approfondito anche il tema rilevante dell’ex Base USAF di

Brindisi, bene sul quale l’Amministrazione intende avviare con il Demanio e la Difesa

una interlocuzione per la valorizzazione dell’intero cespite.

Si è concordato di tenere una riunione sul territorio a settembre per dare consistenza alla

possibile messa a sistema delle potenzialità di sviluppo di quell’area