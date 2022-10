A BRINDISI IL RADUNO DEGLI JUVENTUS CLUB

Lo Juventus Official Fan Club Andrea Agnelli Brindisi , unico club ufficialmente riconosciuto dalla Società Juventus su Brindisi e Provincia, per sostenere proprio in questo momento la squadra e dimostrare tutto l’orgoglio bianconero del territorio diventa centro di aggregazione da Nord a Sud del tifo bianconero e ha organizzato insieme ad altri Juventus Official Fan Club d’ Italia, come lo Juventus Club Massa, lo Juventus Club Bassa Valle e lo Juventus Club Lumezzane , la trasferta in pullman per la gara Lecce vs Juventus con partenza da Brindisi. Sabato 29 Ottobre e’ stata l’ occasione per il Club di rappresentare il territorio col raduno a Brindisi che è divenuto centro di aggregazione del tifo bianconero . Con gli stessi club Official e con gli storici club amici come lo Juventus Club Andria Presente si organizzeranno in futuro altri progetti Ufficiali a tinte bianconere. Consegnata inoltre una targa al Presidente Andrea Agnelli , a cui è intitolato il Club, per far sentire tutta la vicinanza e la gratitudine del Club verso chi ha fatto vincere la Juventus per un decennio intero. Brindisi Bianconera Presente.