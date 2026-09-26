A Brindisi il workshop “Idrogeno: ambiti di applicazione e soluzioni tecnologiche per la decarbonizzazione del settore industriale e lo sviluppo della mobilità sostenibile”

Si è svolto presso la sede di Confindustria Brindisi il workshop “Idrogeno: ambiti di applicazione e soluzioni tecnologiche per la decarbonizzazione del settore industriale e lo sviluppo della mobilità sostenibile”.

L’incontro, realizzato con la partecipazione di Edison, ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento sulle prospettive di utilizzo dell’idrogeno per la decarbonizzazione dei processi industriali e dei trasporti, anche tramite la produzione di e-fuels con particolare attenzione alla fattibilità tecnica ed alla sostenibilità economica di tali applicazioni.

In questo contesto, c’è stato un focus sul Progetto Puglia Green Hydrogen Valley, l’iniziativa che Edison sta sviluppando, come socio industriale di riferimento insieme a Sosteneo Infrastructure Partners, fondo infrastrutturale dell’ecosistema Generali Investments e Saipem, che prevede la realizzazione di due poli di produzione di idrogeno verde a Brindisi e Taranto, per un totale di 160MW di capacità di elettrolisi installata ed una produzione attesa a regime pari a circa 250 milioni di metri cubi (23KTons) di idrogeno verde all’anno e che rappresenta quindi una delle iniziative più importanti e concrete per la produzione di idrogeno verde su larga scala in Italia.

L’incontro è stato aperto dal Presidente Giuseppe Danese, a cui hanno fatto seguito Gabriele Lucchesi – Direttore Idrogeno, Edison; Leonardo Mazza – Direttore Progetto Puglia Green Hydrogen Valley, Direzione Idrogeno, Edison; Fabrizio Ricotti – Responsabile Technical Services, Direzione Idrogeno, Edison e Roberto Di Molfetta – Responsabile Valutazioni preliminari, Direzione Idrogeno, Edison.

Folta la partecipazione di grandi, medie e piccole aziende associate al workshop, con numerosi quesiti e richieste di chiarimenti/approfondimenti. Il Presidente Danese ha concluso i lavori, esprimendo grande soddisfazione per l’evento e per la partecipazione attiva da parte degli associati.