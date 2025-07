A Brindisi incontro partecipativo Candidatura Avviso pubblico “Puglia beni comuni”

Biblioteca del Vicolo – 16 luglio ore 18:00

Il Comune di Brindisi organizza un incontro di partecipazione pubblica per discutere con la comunità territoriale le proposte progettuali dedicate alla rifunzionalizzazione di Villa Ferrero, bene confiscato alla criminalità organizzata.

Mercoledì 16 luglio 2025 alle ore 18.00 presso la Biblioteca del Vicolo, in via Santa Chiara 2, ci sarà un importante momento di confronto a partire dagli esiti del processo partecipativo “Brindisi per bene” per condividere le scelte riguardo alla candidatura all’Avviso Pubblico PUGLIA BENI COMUNI.

L’avviso pubblico rientra nel PR Puglia 2021-2027 – Priorità 8 “Welfare e Salute” – Azione 8.2 “Interventi finalizzati a promuovere la qualità dell’abitare e l’accesso ai servizi” – Sub-Azione 8.2.2. “Riuso di beni immobili, compresi beni confiscati alla criminalità organizzata, e/o terreni se strettamente funzionali e connessi ad una struttura utile a creare spazi di comunità” – ed è rivolto ai Comuni della Regione Puglia che, ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, risultano assegnatari di un bene confiscato e che alla data di presentazione della istanza di finanziamento risulti inutilizzato.

Un processo partecipativo e inclusivo

L’incontro del 16 luglio sarà l’occasione per cittadini, tecnici, associazioni e imprese locali di partecipare attivamente al processo decisionale, contribuendo con idee e proposte concrete. Il Comune di Brindisi invita tutti a prendere parte a questo momento di democrazia partecipativa, convinto che una città inclusiva si costruisce insieme.

Per ulteriori informazioni e per consultare l’avviso pubblico, è possibile rivolgersi agli uffici comunali o consultare i canali ufficiali del Comune.