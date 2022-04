A BRINDISI INIZIATIVA CON IL SEGRETARIO NAZIONALE DELLA FILCTEM CGIL

“Strumenti e politiche per il rilancio industriale”

A Brindisi il Segretario Nazionale della FILCTEM CGIL

per l’ASSEMBLEA GENERALE di categoria

Sono stati convocati per la mattina di giovedì 21 aprile ’22 presso la Sala Conferenze dell’Hotel Nettuno di Brindisi delegati/e sindacali e le RSU – RSA della categoria dei settori energia, chimica e manifatture della CGIL, per lo svolgimento dell’Assemblea Generale con la partecipazione di Antonio Pepe Segretario Nazionale della categoria.

Tema della giornata “Strumenti e politiche per il rilancio industriale” nella quale con il contributo e la collaborazione di alcuni professionisti di “HM Hub Manager Acceleratore di sviluppo”, in una forma di Formazione, Informazione e Discussione si focalizzerà l’attenzione su “PNRR opportunità per il territorio”, “FESR Puglia Fondi Europei Asse III Contratto di Programma” e sulla “ZES Normativa e attuazione”.

Temi cardine per il nostro territorio e per il rilancio e il consolidamento dei comparti industriali, coniugando i Piani industriali e le scelte strategiche dei player, con le nuove opportunità, in un’ottica di sviluppo programmato del Paese nei vari settori. Da quello strategico dell’energia, alla mobilità, alla logistica, coordinate e indirizzate da un nuovo ruolo, che assumono Stato e Regioni e Province attraverso il PNRR.

La giornata sarà conclusa con una Tavola Rotonda alla quale porteranno il loro contributo alcune aziende del comparto industriale del territorio che hanno già utilizzato Fondi Europei della programmazione 2014/2020 e sarà conclusa da Antonio Pepe Segretario Nazionale della FILCTEM CGIL.