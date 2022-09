A BRINDISI L’8 OTTOBRE “THE ROYAL FAMILY DANCE CREW”, UNA DELLE COMPAGNIE DI DANZA PIU’ FAMOSE DEL MONDO

Brindisi ospiterà l’8 Ottobre, per la prima volta, una delle compagnie di danza più famose al mondo direttamente dalla Nuova Zelanda: THE ROYAL FAMILY DANCE CREW.

Uno spettacolo coreografato dalla pluripremiata Parris Goebel, conosciuta a livello internazionale per aver recitato in Step Up: All In, e per aver lavorato con artisti del calibro di Ariana Grande, Justin Bieber, Rihanna, Jennifer Lopez, Janet Jackson, Nicki Minaj e molti altri.

Inoltre, ha collezionato 8 medaglie d’oro al World Hip Hop Dance Championship, eha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui l’onorificenza di ‘Membro dell’Ordine al Merito della Nuova Zelanda’ per aver dato prestigio alla Corona e alla Nazione.

Lo show si svolgerà presso il Teatro Impero di Brindisi alle ore 21:00 e vedrà la partecipazione di 30 ballerini professionisti che si esibiranno per un’ora e trenta.

E’ possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo sul sito di Vivaticket.

La A.S.D STUDIO19 di Danilo Chiarelli (Brindisi), in collaborazione con Alessandro De Micheli e Sara Gallone, portano nella loro amata terra la ROYAL FAMILY DANCE CREW con uno spettacolo innovativo che raccoglie vari generi di danza: Hip Hop, Dancehall, Vogue e Video Dance.