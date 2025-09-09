A Brindisi la celebrazione della Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare

Ancora una volta la città di Brindisi dimostra il proprio attaccamento al mare e, in particolare, alla Marina Militare Italiana.

L’ennesima dimostrazione è giunta nel corso della celebrazione dell’82° anniversario della “Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare”, un tributo dedicato ai marinai, militari e civili, che hanno sacrificato la loro vita al servizio della Patria, facendo del mare il loro sacrario. Vi hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago e il comandante del Comando logistico della Marina Militare, ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello.

La cerimonia si è tenuta presso il Monumento Nazionale al “Marinaio d’Italia”, un sito di profondo valore simbolico inaugurato il 4 novembre 1933 su iniziativa della Lega Navale Italiana. Eretto in onore dei caduti in mare, il monumento custodisce nella cripta-sacrario, situata alla sua base, lastre di marmo nero con incisi i nomi di 6.850 marinai della Marina Militare e Mercantile, caduti in servizio dal 1860. La scelta di Brindisi come sede di questo monumento non è casuale: la città pugliese ha avuto un ruolo cruciale durante la Grande Guerra, un contributo riconosciuto con la Croce di Guerra conferita nel 1919 dall’ammiraglio Paolo Thaon di Revel. Il 9 settembre è una data di particolare rilevanza storica, poiché ricorda l’anniversario degli affondamenti della corazzata Roma e dei cacciatorpediniere Da Noli e Vivaldi, avvenuti subito dopo l’armistizio del 1943. In questi tragici eventi, oltre 1.700 marinai persero la vita, conferendo ulteriore significato a questa giornata di memoria.