A Brindisi la cerimonia del premio “Samurai 2026”



Presso la Sala del Capitello di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta la cerimonia del “Premio Samurai 2026”, nato da un’idea del M° Giuseppe Attanasi, fondatore dell’Attanasi Taekwondo Academy di Brindisi. Il Premio, giunto alla diciottesima edizione, ogni anno viene assegnato a persone che si sono distinte per doti particolari, quali: Magnanimità, Saggezza, Valore, le doti dei veri Monaci Guerrieri. Un riconoscimento per coloro che contribuiscono con il loro impegno al bene della città e che conferma il legame tra sport, cultura e crescita della comunità locale. I premiati di quest’anno sono stati: Antonio Matarrelli, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, e Isabella Lettori, Consigliera Regionale della Puglia. Nel corso dello svolgimento dell’evento, si è tenuto, inoltre, un momento dedicato al Convegno “Gestione e/o Promozione della nostra Comunità di Brindisi-Italy, per il miglior futuro dei nostri figli”. Un appuntamento importante dedicato alla valorizzazione dei principi del Taekwondo, come disciplina, rispetto e impegno. Grande è l’entusiasmo con cui il M°Attanasi, che ha contribuito alla crescita e allo sviluppo del Taekwondo a livello nazionale e internazionale, organizza questo Premio, un gesto d’amore per la sua città. Anna Consales