A Brindisi la Commissione parlamentare antimafia

La Commissione parlamentare antimafia, in questi giorni in Puglia per una missione istituzionale dedicata all’approfondimento delle dinamiche della criminalità organizzata sul territorio, è’ stata questa mattina a Brindisi, in Prefettura, ospite del Prefetto, Guido Aprea. La delegazione, guidata dalla presidente Chiara Colosimo, ha realizzato nuove audizioni che hanno coinvolto anche i rappresentanti delle province di Taranto e il capo della Dia. In programma anche l’audizione del procuratore della Repubblica del Tribunale di Lecce. Presenti le autorità militari e delle forze dell’Ordine. L’iniziativa si inserisce nell’attività di monitoraggio della Commissione sui fenomeni criminali e sulle strategie di contrasto adottate a livello territoriale. In particolare, nel nostro territorio grazie all’intervento del vicepresidente della Commissione, on. Mauro D’Attis. Al termine delle audizioni c’è’ stata la conferenza stampa in cui la presidente Colosimo ha relazionato sugli interessi principali della criminalità organizzata, dallo spaccio di droga alle estorsioni. Coinvolti in questi atti criminalizzare e magioni tante nuove leve, tanti giovani. Affrontato anche l’argomento delle carceri.