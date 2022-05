A BRINDISI LA MINISTRA DADONE PER IL “NEET WORKING TOUR”

“Neet working tour” . A Brindisi la ministra Dadone

Un Sos lanciato dai giovani disoccupati o inoccupati per tornare a guardare al futuro con ottimismo. E la manifestazione itinerante “Neet working tour”, voluta dal Ministero per le politiche giovanili, si propone di dare opportunità occupazionali e risposte ai giovani in cerca di lavoro. Il tour con stands, musica, proposte e tanti ragazzi e’ sbarcato in questo week end a Brindisi, in piazza Santa Teresa, alla presenza del ministro Fabiana Dadone. Un ministro giovane in mezzo a tanti giovani. Presenti anche il Prefetto, Carolina Bellantoni, il sindaco Riccardo Rossi, la sottosegretaria alla Giustizia, On. Anna Macina, esponenti della giunta e del consiglio regionali, l’assessore comunale Emma Taveri e il consigliere comunale, con delega alle politiche giovanili, Giulio Gazzaneo. Il ministro ha dato degli indirizzi programmatici per dare lavoro ai giovani, col sostegno del PNRR e delle nuove opportunità che offre la nuova Pubblica Amministrazione.