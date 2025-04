A Brindisi la mostra “Mytica Art”

Mytica Aps è un’Associazione di donne, attiva sul territorio con l’obiettivo di supportare e

diffondere l’imprenditorialità femminile locale, la cultura e il turismo sostenibile ed è ispirata

ai principi di solidarietà e sostenibilità ambientale.

Nel settore dell’artigianato ha ideato e realizzato Mytica ART si è così creata un’importante

rete di artigiane e artigiani di Brindisi e provincia, provenienti anche dall’intera regione

attraverso l’organizzazione di quattro Mostre-Mercato di arte e artigianato svoltesi nelle

Case di Quartiere del Comune di Brindisi.

Mytica ART ha come interesse prioritario quello di valorizzare e far conoscere la qualità

dell’artigianato locale e il recupero delle antiche tradizioni del territorio pugliese: un

patrimonio vario particolarmente importante, volto non solo al passato, ma anche a

innovazione e futuro che sostiene il reddito e incentiva il turismo.

Le molteplici edizioni delle Mostre tenutesi nel 2024 hanno avuto la partecipazione di circa

cento espositori, riscontrando un’accoglienza positiva da parte di cittadini e turisti, in veste di

visitatori.

Le Edizioni di Primavera di questo 2025 si terranno nei giorni: 5-6 Aprile, 3-4 Maggio, 7-8

Giugno, presso l’Ex Convento Scuole Pie, Casa di Quartiere, in Via Giovanni Tarantini 39,

a Brindisi, dalle ore 10:00 alle ore 20:30. Si potranno così ammirare e portare a casa

oggetti rigorosamente fatti a mano, con passione, sapienza ed attenzione a materiali e

design: ceramica, gioielli realizzati con diverse tecniche e oggetti da materiali di riciclo,

cucito creativo, vetro, ed altro. All’interno della Mostra inoltre saranno ospitati diversi eventi

quali il Sapore dell’arte a cura della pittrice Iole Pezzuto Domenica 6 alle ore 17.00 e il

Laboratorio per bambini per la creazione di “Gioielli” a cura di Angela Ferraro, Designer

Tessile sabato 5 alle 9.30. La Mostra mercato è realizzata con la gentile collaborazione

dell’Associazione “Brindisi e le Antiche Strade”.