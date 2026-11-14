A Brindisi la Mostra: “Spagna 1936-39. La guerra civile spagnola”

Evento organizzato dall’Archivio Storico Benedetto Petrone-APS in collaborazione con il Centro Filippo Buonarroti e di altre associazioni.

In via eccezionale, in occasione del 90° anniversario della guerra civile di Spagna, a Brindisi dal 16 al 19 novembre 2026, sarà disponibile in visione al pubblico la mostra “Spagna 1936-39”, prodotta dal Memorial Democratic di Barcellona. Si tratta di 15 grandi banner prodotti a scopo didattico-culturale che illustrano le diverse fasi della sanguinosa guerra civile spagnola, in cui i falangisti di Franco, dopo tre anni e solo grazie all’aiuto militare del fascismo italiano e del nazismo tedesco, riuscirono ad abbattere la Repubblica Spagnola. Esempio dei criminali bombardamenti, delle stragi di massa di civili, della distruzione di opere d’arte e delle violenze di ogni genere contro donne e bambini restano la distruzione di Guernica per opera di bombardieri italiani e tedeschi o l’assassinio del poeta Federico García Lorca.

È attuale ricordare, a distanza di 90 anni, la guerra civile di Spagna? Gaza come Guernica. La teoria della guerra condotta dal cielo con bombardamenti indiscriminati su obiettivi civili, nata e sperimentata nella guerra civile di Spagna, è riproposta oggi nella guerra genocida condotta contro il popolo palestinese di Gaza, così come nella distruzione sistematica di milioni di ulivi in Cisgiordania e nelle continue violenze dei coloni israeliani.

Il diritto alla Resistenza – “Sempre e ovunque!” – e alla solidarietà internazionale tra gli sfruttati ci giunge dalle Brigate Internazionali che combatterono al fianco della Repubblica Spagnola, tra le cui file militava il combattente per la libertà, l’eroico Eugenio Santacesaria, comunista di Mesagne, che sacrificò la vita in battaglia contro i fascisti spagnoli e italiani. Un’esperienza che ha formato i futuri partigiani italiani.

Il programma della mostra a Brindisi

Casa di Quartiere MINIMUS (presso Porta Mesagne), via Bastioni San Giorgio 64Aperta al pubblico con i seguenti orari: Lunedì 16 novembre 2026 , ore 18:00 – 20:00: inaugurazione della mostra. Martedì 17 novembre 2026 , apertura al pubblico ore 10:00 – 12:00 e 18:00 – 20:00. Giovedì 19 novembre 2026 , ore 17:30 – 21:00: seminario/dibattito (mostra visitabile negli stessi orari).

(presso Porta Mesagne), via Bastioni San Giorgio 64Aperta al pubblico con i seguenti orari: ITIS “G. Giorgi” (Quartiere Casale): Mercoledì 18 novembre 2026 , mostra in visione a studenti e docenti in orario scolastico. Giovedì 19 novembre 2026 , ore 08:30 – 12:00: seminario/incontro delle associazioni organizzatrici dell’evento con docenti e studenti.

(Quartiere Casale):

N.B.: Seguirà un comunicato con i nomi dei relatori dei dibattiti di giovedì 19 novembre 2026.

A nome degli organizzatori dell’evento:

Antonio Camuso (Archivio Storico Benedetto Petrone-APS)