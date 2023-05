A BRINDISI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “DI PARI PASSO. IL LAVORO OLTRE L’IDEA DI INCLUSIONE”

L’inserimento lavorativo delle Persone Autistiche sarà l’argomento di un incontro pubblico promosso da Angsa Brindisi in collaborazione con la Fondazione Di Giulio ed Inner Wheel Sveva Filia Solis, il prossimo12 maggio alle ore 18.30 presso l’ex convento S. Chiara. Ospite della serata sarà Fabrizio Acanfora, autore del libro “Di pari passo. il lavoro oltre l’idea di inclusione”. Scrittore, consulente aziendale e musicista, Acanfora è anche responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne di Specialisterne Italia, azienda dedicata all’inserimento lavorativo di persone autistiche. È tra le voci più ascoltate sui temi della diversità.

L’associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, insieme a Fondazione Di Giulio e Inner Wheel ha voluto fortemente la presenza di Acanfora a Brindisi. Angsa in particolare, abbraccia l’autismo a 360 gradi, dalla diagnosi (a qualsiasi età venga formulata) all’età adulta. Far lavorare le persone autistiche, sottraendole all’infelice e ripetitivo circuito solo assistenziale della disabilità, restituisce loro nuove prospettive di vita, dignità e un importante scopo quotidiano, oltre a costituire nell’insieme un autentico valore sociale. Troppo spesso, tuttavia, ci sentiamo dire che è troppo oneroso impiegare le persone autistiche, faticose da seguire e gestire. Non è un caso che l’Italia abbia un triste primato: solo il 10% di persone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico risultano impiegate, indipendentemente dal funzionamento cognitivo e dal grado di supporto. E questo nonostante le diagnosi di autismo siano in costante aumento in tutto il mondo. L’incontro con Fabrizio Acanfora sarà l’occasione per approfondire temi e concetti affrontati nel libro. Dialogherà con l’autore Tiziana Piliego.