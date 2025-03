A Brindisi la presentazione del libro “Famiglie imprenditrici”

Presentazione del Libro “FAMIGLIE IMPRENDITRICI”: la guida DEFINITIVA per le imprese a gestione familiare Un evento imperdibile per le piccole, medie e grandi aziende a conduzione familiare. La presentazione del libro “Famiglie Imprenditrici”, scritto da Simona Pino d’Astore e Marco Redruello, si terrà a palazzo Granafei-Nervegna a Brindisi, il 14 marzo 2025 alle ore 18. La pubblicazione si propone come un vero e proprio codice di riferimento per le imprese familiari e le società tra amici, affrontando e risolvendo le problematiche specifiche del settore. Simona Pino d’Astore e Marco Redruello, madre e figlio, sono soci e già noti nel panorama imprenditoriale per le loro aziende nel settore immobiliare e della formazione. Da anni, offrono consulenze alle imprese per migliorare le loro performance e il rapporto con le risorse umane, accumulando un’esperienza preziosa che hanno deciso di condividere in questo manuale. “Famiglie Imprenditrici” si distingue per la sua capacità di affrontare le sfide uniche delle aziende a conduzione familiare, come la gestione dei conflitti interni, la successione e l’innovazione. Questo lavoro è frutto di un’analisi approfondita delle dinamiche aziendali e si propone di guidare gli imprenditori verso una gestione più efficiente e armoniosa delle loro attività. L’evento di presentazione avrà inizio con un’introduzione di Ercole Saponaro, Assessore alle Politiche del Lavoro, il quale condividerà la sua visione sul ruolo delle imprese familiari nell’economia locale e nazionale. Saponaro sottolineerà l’importanza di supportare le realtà imprenditoriali familiari, che rappresentano una parte significativa del tessuto economico. A moderare l’incontro sarà Pamela Spinelli, giornalista, che guiderà il dibattito e coinvolgerà il pubblico in una conversazione stimolante sulle tematiche trattate nel libro. Spinelli porrà domande agli autori, creando uno spazio di confronto aperto e costruttivo. “Famiglie Imprenditrici” non è solo un libro, ma un vero e proprio strumento di lavoro per tutti coloro che desiderano ottimizzare la gestione della propria azienda familiare. Con il suo approccio pratico e le strategie suggerite, il volume si propone di diventare un punto di riferimento per gli imprenditori che aspirano a migliorare le proprie performance e a consolidare le proprie relazioni lavorative. L’evento si preannuncia come un momento imperdibile di apprendimento e networking per tutti i professionisti del settore.