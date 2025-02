A Brindisi la prima del libro “Dieta Mediterranea, un viaggio alla scoperta dei suoi benefici”

Si svolgerà martedì 25 febbraio a Brindisi la prima presentazione del libro “Dieta Mediterranea. Un viaggio alla scoperta dei suoi benefici dall’antica Roma ad oggi”, ed. Il Poligrafo, del prof. Antonio Capurso, medico geriatra, ordinario in quiescenza dell’Università di Bari e coordinatore del Comitato scientifico della Fondazione Dieta Mediterranea.

L’iniziativa si svolgerà a partire dalle ore 18:00 presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei-Nervegna, e si inserisce nel ricco programma di attività che la Fondazione intende promuovere a Brindisi a seguito dell’istituzione di una sede operativa nel prestigioso edificio.

Alla presentazione prenderà parte il sindaco di Brindisi, dott. Pino Marchionna, che porterà il proprio saluto istituzionale, insieme al dott. Arturo Oliva, presidente dell’ Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Brindisi, che ha anche patrocinato l’iniziativa, e all’arch. Antonio Bruno, coordinatore del progetto “Il Parco tematico della Dieta Mediterranea” in corso di realizzazione nel capoluogo. L’evento è stato patrocinato, oltre che dalla stessa Città di Brindisi, anche da Legambiente Puglia, che interverrà con un proprio rappresentante, e dal Consolato della Repubblica di Lituania per la Puglia e Basilicata, con la partecipazione del Console onorario dott. Giuseppe Saracino. Ad introdurre e moderare i lavori la prof.ssa Stefania Maggi, presidente della Fondazione Dieta Mediterranea, coadiuvata dal Segretario generale, dott. Domenico Rogoli, nell’organizzazione delle attività.

L’opera di Capurso tratteggia l’evoluzione della Dieta Mediterranea nel tempo. Un modello alimentare semplice, prevalentemente vegetariano, basato sulla produzione ed il consumo di olio d’oliva, vino, pane e legumi, poca carne, erbe aromatiche e spezie per insaporire le pietanze. Un viaggio straordinario che parte dall’antica Grecia, passando per l’Impero Romano, primo esempio nella storia di economia globalizzata e benessere diffuso, e via tra le diverse epoche medievali fin al Rinascimento, con la scoperta delle Americhe che ha determinato l’immissione di nuovi alimenti prima sconosciuti quali il pomodoro, il peperoncino, la patata. Un percorso dinamico ed affascinante che porta sino ai giorni nostri con la narrazione del lavoro di Ancel Keys e del suo gruppo di ricercatori con il Seven Countries Study.

La Dieta Mediterranea è uno stile di vita sano, universalmente riconosciuto come il migliore dalla comunità scientifica internazionale per i benefici sulla salute e sull’ambiente. Nel 2010 l’UNESCO ha dichiarato la Dieta Mediterranea Patrimonio immateriale dell’Umanità per le sue peculiarità storiche, culturali e sociali.

La Fondazione Dieta Mediterranea da quasi 15 anni investe nella Puglia e nel territorio brindisino, promuovendo eventi divulgativi, attività di formazione, tour didattici e progetti di scambio internazionale volti a incentivare e proteggere le eccellenze di un territorio capace di interpretare, con le proprie tradizioni enogastronomiche e la propria cultura, il sistema dietetico mediterraneo. Un impegno che, grazie al costante supporto delle istituzioni, dell’imprenditoria locale, dei professionisti e dei cittadini, continuerà a rafforzarsi nel tempo.

L’ingresso è libero e tutti sono invitati a partecipare.