A BRINDISI LA PRIMA RISONANZA MAGNETICA DI ULTIMA GENERAZIONE, ANCHE PER OBESI DA 300 KG

Un bel passo in avanti per la sanità pugliese grazie all’iniziativa della casa di cura Salus di Brindisi che da oggi sarà dotata di una risonanza magnetica di ultima generazione, disponibile in pochissimi centri di diagnostica in Italia e sicuramente l’unica in Puglia.

E’ una risonanza ad alta risoluzione, dotata delle tecnologie più avanzate che migliorano la qualità diagnostica, riducendo il tempo di esecuzione degli esami ed aumentando il comfort di chi si sottopone all’esame. I pazienti, tra l’altro, potranno sottoporsi ad esami total body senza riposizionarsi sulla struttura e, cosa ancora più importante, la risonanza potrà ospitare pazienti obesi fino a 300 chilogrammi di peso.

L’apparecchiatura sarà utilizzabile per esami in tutti gli ambiti diagnostici, senza escludere il cuore. Anzi, grazie ad un pacchetto cardio-Rm, potrà fornire una valutazione quantitativa del danno miocardico, con indubbi benefici per la vita delle persone interessate.