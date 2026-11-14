A Brindisi la reliqua del beato Rosario Livatino, il giudice-martire

A gennaio 2027 accoglieremo la camicia indossata dal giudice il giorno del martirio.

Brindisi, sabato 14 novembre 2026 – L’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni accoglierà a gennaio 2027 la reliquia del beato Rosario Livatino: la camicia che il giovane magistrato indossava la mattina del 21 settembre 1990, giorno in cui fu ucciso dalla mafia.

L’Ufficio di Pastorale Sociale ne dà oggi la notizia e cura l’organizzazione del percorso.

La reliquia, segnata dal sangue del giudice, ha raggiunto negli ultimi anni numerose diocesi e comunità italiane. Nella nostra Arcidiocesi toccherà alcuni paesi del territorio: date, luoghi e momenti di preghiera e di incontro saranno comunicati prossimamente. A precedere i giorni dell’accoglienza si prevedono occasioni di dialogo e approfondimento e seguire la Settimana Sociale diocesana perché la testimonianza generi processi di condivisione.

“Ritengo che questo segno tangibile possa accrescere la fede e la devozione dei fedeli e rinvigorirne la comunione con Cristo”, afferma il nostro Arcivescovo S.E. Mons. Giovanni Intini.

L’annuncio arriva all’indomani della messa in onda su Rai 1 della miniserie Livatino – Il giudice e i suoi assassini (9 e 10 novembre), che ha riportato la sua storia all’attenzione di tutti. Ucciso a soli 37 anni, Livatino è stato beatificato nel 2021 come martire, primo magistrato a ricevere questo riconoscimento, e il 7 ottobre 2026 è stato proclamato patrono dei magistrati italiani.

“Il giudice Livatino si è distinto quale autentico uomo di legge e fedele servitore dello Stato. Nel suo servizio alla collettività, è stato capace di contemperare nell’esercizio delle sue funzioni la verità con la carità, la scienza giuridica con l’etica cristiana e l’atto del giudicare con un discernimento illuminato dalla fede e dalla preghiera”, sottolinea il Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI.

L’Ufficio di Pastorale Sociale invita comunità parrocchiali, scuole, associazione e giovani a prepararsi a questo appuntamento come a un tempo di preghiera, riflessione e testimonianza.