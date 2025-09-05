A Brindisi la Segretaria Nazionale della FILCTEM per l’Assemblea generale di categoria 

Si svolgerà il prossimo 10 settembre ’25 presso la Biblioteca “Amedeo Montagna” della CGIL di Brindisi in Viale P. Togliatti, l’Assemblea Generale di delegati e delegate sindacali di posto di lavoro, dei componenti delle RSU/RLS delle varie aziende, con la partecipazione di Elena Petrosino Segretaria Nazionale della FILCTEM CGIL.

Nel corso della riunione si discuterà’ delle vertenze industriali del territorio di Brindisi, dalla chimica di base, alla chimica farmaceutica, dall’energia, al comparto Tessile Abbigliamento Calzaturiero. Sulla necessità che il Governo cambi le sue decisioni e si doti di nuove politiche industriali per uno sviluppo del Paese, confermando le filiere strategiche, lavorando per il mantenimento dei siti produttivi e i livelli occupazionali.

Assemblea Generale per un Focus sulla necessità, di procedere con tutti i rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nei nostri settori, quello della Gomma Plastica, con oltre 140.000 lavoratori e delle Lavanderie Industriali con circa 20.000 addetti. Necessità accentuata dalla situazione congiunturale e dallo scenario macroeconomico e sociale generale. Con la priorità di tenere insieme la difesa del potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori e alcuni elementi utili alla gestione, anche sociale, delle transizioni digitale, energetica e ambientale.