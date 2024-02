A Brindisi la statua della Madonna proveniente da Lourdes

PEREGRINATIO MARIAE. LA STATUA DELLA MADONNA DI LOURDES ARRIVA A BRINDISI

In occasione dei 120 anni della fondazione dell’Unitalsi, è stato organizzato il pellegrinaggio della statua della Madonna di Lourdes in tutta Italia che è partito a settembre 2023, con un treno bianco, dalla Campania. Accanto alla Madonnina, una croce con 19 pietre, tante quante le sezioni regionali Unitalsi e una teca in cui saranno raccolte le intenzioni di preghiera da portare a Lourdes. Un pellegrinaggio che interessa le varie sezioni dell’Unitalsi regionali dislocate sul territorio nazionale e che si concluderà a marzo 2024. Grande è l’attesa della comunità religiosa brindisina e tanto l’entusiasmo per l’arrivo della statua della Madonna. Saranno, sicuramente, due giornate da vivere intensamente, in preghiera. Il tema di questo pellegrinaggio è “Peregrinatio Mariae, un angolo di Lourdes tra noi”. Un’occasione unica per permettere a quanti non possono recarsi a Lourdes, di raccogliersi in preghiera davanti a una copia esatta della statua della Madonna, la stessa che viene venerata nella grotta di Massabielle. L’Unitalsi, Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, dal 1903 è alimentata dall’operosità gratuita di volontari che si impegnano per organizzare, accompagnare, assistere durante i pellegrinaggi le persone con disabilità, malate, anziane o bisognose di aiuto. I volontari dell’Unitalsi vogliono essere uno strumento di “carità operativa” e di “carità creativa” nelle mani del Signore. Vogliono condividere un impegno per costruire la speranza. L’Unitalsi è presente in tutte le regioni italiane, con le sue Sezioni, Sottosezioni e Gruppi. Giovedì 22 febbraio, alle ore 20.15, presso la Scalinata Virgilio, arriverà a Brindisi la statua della Madonna in motovedetta della Capitaneria di Porto. Partirà, quindi, la processione “Aux Flambeaux” che si snoderà per le vie del centro cittadino e si concluderà in Cattedrale, dove ci sarà la veglia di preghiera presieduta da S. E. Mons. Giovanni Intini. Per tutta la notte sarà possibile raccogliersi in preghiera. Venerdì 23 febbraio, alle ore 7.30, Don Mimmo Roma celebrerà la Santa Messa. Alle 8.30 la statua sarà trasportata presso la casa circondariale. Alle 9.45 sarà presso l’ospedale “Perrino” dove ci sarà l’atto di affidamento presieduto da S. E. Mons. Giovanni Intini. Alle ore 15.00, infine, la statua partirà alla volta di Oria. Due giorni intensi da vivere con partecipazione e con la consapevolezza di un’occasione unica di preghiera. “Facciamo nostro l’invito di Maria e accogliamo tra noi la sua statua”. Anna Consales