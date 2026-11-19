L’appuntamento è alle ore 19:00 presso la Casa di Quartiere MINIMUS (via Bastioni San Giorgio 64), sede operativa del WWF Brindisi. Un incontro aperto a cittadini, famiglie e imprese per scoprire come produrre, condividere e risparmiare energia pulita sul territorio.BRINDISI – La transizione energetica diventa concreta e partecipata. Venerdì 20, alle ore 19:00, presso gli spazi della Casa di Quartiere MINIMUS (via Bastioni San Giorgio 64, sede operativa del WWF Brindisi), si terrà una serata pubblica di presentazione e promozione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Levante. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di informare e coinvolgere attivamente la cittadinanza, le associazioni e le piccole e medie imprese locali sulle opportunità ambientali, economiche e sociali legate all’autoconsumo collettivo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili. Ad aprire i lavori e fare gli onori di casa saranno i referenti del WWF Brindisi, da sempre impegnati nella tutela ambientale e nella promozione di modelli di sviluppo sostenibile radicati nel tessuto urbano. Il programma della serata prevede un confronto a più voci per illustrare nel dettaglio il funzionamento della comunità, i vantaggi per i soci e il quadro istituzionale di riferimento. Interverranno:

Vincenzo Sansonetti , Presidente di CER Levante , che presenterà lo stato dell’arte del progetto brindisino, illustrando i numeri dell’iniziativa, il funzionamento degli impianti di riferimento e le ricadute dirette per i membri della comunità in termini di riduzione dei costi in bolletta e di reinvestimento sociale sul territorio.

, Presidente di , che presenterà lo stato dell’arte del progetto brindisino, illustrando i numeri dell’iniziativa, il funzionamento degli impianti di riferimento e le ricadute dirette per i membri della comunità in termini di riduzione dei costi in bolletta e di reinvestimento sociale sul territorio. Chiara Brogi, Consigliera nazionale di èNostra , cooperativa energetica promotrice del modello di democrazia energetica, che approfondirà gli aspetti tecnici e normativi delle CER, spiegando come cittadini e realtà locali possano diventare protagonisti del mercato elettrico libero dalle fonti fossili.

, cooperativa energetica promotrice del modello di democrazia energetica, che approfondirà gli aspetti tecnici e normativi delle CER, spiegando come cittadini e realtà locali possano diventare protagonisti del mercato elettrico libero dalle fonti fossili. Gelsomina Macchitella, Dirigente del Settore Programmazione Economica e Sviluppo (PES) del Comune di Brindisi, che porterà il punto di vista dell’amministrazione comunale, soffermandosi sulle politiche locali di sostenibilità, sulle sinergie pubblico-private e sul ruolo delle comunità energetiche nel contrasto alla povertà energetica.

Al termine degli interventi è previsto un ampio spazio dedicato al dialogo con il pubblico e un punto informativo per rispondere alle domande pratiche dei partecipanti e illustrare le modalità di adesione alla CER Levante . L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Dettagli dell’evento: