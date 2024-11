A Brindisi lancio di pietre contro un autobus della STP. A rischio passeggeri e autista

Teppisti in azione nella città di Brindisi. Ieri sera – mercoledì 13 novembre – poco dopo le ore 21.00, si è registrato un lancio di sassi contro un autobus della Società Trasporti Pubblici di Brindisi. Il fatto è accaduto nel centralissimo viale Aldo Moro e solo per un caso non si registrano feriti tra i passeggeri e l’autista del mezzo.

Sul posto è intervenuta la Polizia per le indagini del caso. La STP, attraverso la Presidente Alessandra Cursi, esprime piena solidarietà al personale di bordo ed ai passeggeri coinvolti nell’accaduto. Fa rilevare, inoltre, che l’autobus danneggiato è di nuova immatricolazione ed episodi come questo non fanno altro che mettere a rischio l’effettuazione di servizi basilari di collegamento urbano ed extraurbano.

Così come nei mesi scorsi – quando si è registrata la presenza puntuale e costante delle forze dell’ordine nei tragitti più a rischio per il trasporto pubblico gestito dalla STP – dell’accaduto si avrà modo di discuterne con il Prefetto e con il Questore di Brindisi per individuare ogni possibile soluzione finalizzata a garantire l’incolumità degli autisti della società e dei passeggeri che utilizzano i mezzi della STP.