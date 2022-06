A BRINDISI L’ASSEMBLEA DEGLI AGENTI DI POLIZIA ADERENTI AL SIAP

Una sala conferenze “brigadiere zizzi” della questura di brindisi gremita, ha dato il benvenuto al dr. Giuseppe TIANI Segretario Generale Nazionale S.I.A.P. che ha presieduto l’ Assemblea Generale della sigla sindacale medesima in questa provincia accompagnato dal Segretario Generale Provinciale, Cosimo SORINO, alla presenza dei vertici della Questura con il Questore Dr. Annino GARGANO e del suo Vicario dottoressa Angela CIRIELLO , nonché da dirigenti di vari uffici e articolazioni di questura, commissariati dipendenti e delle varie specialità della polizia di stato di stanza in questa provincia che hanno partecipato all’assemblea.

Vari gli argomenti trattati che hanno interessato i poliziotti, intervenuti in data odierna, ossia:

Illustrazione del nuovo contratto, delucidazioni sugli incrementi stipendiali gli arretrati, le nuove aliquote IRPEF, aggiornamenti importi di indennità;

· Illustrazione intervento S.I.A.P. in merito pagamento FESI ed istituzione specifica indennità per l’attività di Polizia Giudiziaria;

· Pacchetto Specificità: Tutela Legale, Tutela Sanitaria, Sistema Pensionistico Art. 54 D.P.R. 1092/73;

Pensionamenti 2022-2023 e Organici Insufficienti.

Sul fronte del rafforzamento degli organici dobbiamo ricordare che solo pochi giorni prima, abbiamo sollevato l’urgente necessità di un piano massiccio di assunzioni per evitare il rischio di andare in difficoltà, in particolare nei periodi estivi con un afflusso di turisti notevole nella nostra provincia.

Molti sono stati gli apprezzamenti per gli argomenti trattati e l’attenzione del S.I.A.P. per i poliziotti brindisini. il Segretario Generale TIANI ha rivendicato ciò, per rappresentare al Governo le difficoltà che oggettivamente si riscontrano nel nostro delicato e complesso settore.

Inoltre è la terza volta che in meno di 14 mesi che il Segretario Generale nazionale Dr. Giuseppe TIANI, pugliese d’origine, interviene in questa provincia segno di attenzione e del suo impegno per i poliziotti/e che vi lavorano da parte del S.I.A.P.

Il Segretario Generale Nazionale, Dr. TIANI ha altresì incontrato i giornalisti e rilasciato delle dichiarazioni agli stessi.