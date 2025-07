A Brindisi le stelle del Beach Soccer l’11, 12 e 13 luglio!

Le stelle del Beach Soccer a Brindisi il prossimo 11, 12 e 13 Luglio per la tappa del circuito internazionale del Beach Soccer che vedrà protagonisti tanti ex Campioni di calcio tra cui Angelo Di Livio, Federico Marchetti, Max Tonetto, Ciccio Caputo, Jeda e il calciatore brindisino Vito Falconieri . Evento organizzato sul territorio dal dott. Stefano La Palma, commercialista sportivo ,sotto il controllo e il coordinamento di Italia Beach Soccer del Presidente Maurizio Iorio,ex gloria di calcio degli anni 80 con le maglie di Inter e Roma. Si sfideranno le Nazionali di Italia, Brasile, Argentina e Francia.Evento esclusivo per la 1 volta a Brindisi, che vedrà la trasmissione in differita in esclusiva affidata a Dazn e Sportitalia che riprenderanno l’intero Evento , ” regalando” alla città di Brindisi un promo video di 1 minuto per ogni ora di differita realizzata. Appuntamento Venerdì 11, Sabato 12 e Domenica 13 Luglio presso il ” Guna Beach”, località Apani Brindisi Nord. Gare a partire dalle ore 16.00 fino alle 20.00. Venerdì 11 Luglio ore 21.00 arrivo a Brindisi e presentazione dei calciatori presso il Castello Svevo ,nei locali del Circolo dei Sottufficiali della Marina. Sabato 12 Luglio aprirà l’evento la cantante Lidia Cocciolo per la cerimonia di apertura prevista alle ore 15.30.