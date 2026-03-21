IL MEZZOGIORNO CAMBIA PASSO.

A Brindisi, l’istruzione internazionale come infrastruttura strategica.

Nell’anno in cui la ZES Unica viene rifinanziata per altri tre anni e il Piano Mattei mette l’istruzione al centro della cooperazione mediterranea, Brindisi risponde con un asset che nessun incentivo fiscale aveva prodotto: la prima scuola internazionale accreditata del Mezzogiorno a sud di Napoli. Autofinanziata, operativa, riconosciuta dal Ministero italiano. Costruita dalla città, senza aspettare.

Il Sud cresce. Brindisi è già pronta.

Il Sottosegretario Luigi Sbarra ha fotografato il cambio di paradigma: “Negli ultimi tre anni la crescita del PIL è stata superiore al resto d’Italia. È fondamentale puntare sul capitale umano: il rafforzamento del Mezzogiorno passa per la costruzione di una classe dirigente competente e responsabile.”

La ZES Unica ha autorizzato circa 6 miliardi di investimenti, agevolato oltre 12 miliardi tramite credito d’imposta, generato quasi 18.000 ricadute occupazionali. La Legge di Bilancio 2026 l’ha rifinanziata per altri tre anni. Per la prima volta dal 2004, il tasso di occupazione nel Mezzogiorno ha superato il 50 per cento. Il capitale umano è la sfida che resta. Brindisi ha già una risposta.

Il polo Brindisi-Taranto e l’economia degli expat.

Il corridoio industriale Brindisi-Taranto — difesa, energia, aerospazio, con il DTA come asse portante — attrae professionisti internazionali ad alto profilo. Prima di firmare qualsiasi contratto, pongono tutti la stessa domanda: “Dove andranno a scuola i miei figli?” Senza una scuola internazionale accreditata, quella domanda indirizza le famiglie verso Milano, Roma o fuori dall’Italia.

Ogni famiglia expat che sceglie di vivere — non solo lavorare — in città produce un impatto economico interamente locale: tra 40.000 e 80.000 euro l’anno in consumi (elaborazioni ISB su parametri OCSE). Con venti nuclei stabilmente residenti — l’orizzonte triennale di ISB — si tratta fino a 1,6 milioni annui nel tessuto locale. Senza bandi.

L’International School of Brindisi (ISB): i numeri di un anno.

Fondata nel marzo 2025, operativa dal 1° settembre 2025. Il MIM ha riconosciuto l’ISB come Scuola Straniera con decreto D.D.G. n. 63739 — primo storico provvedimento del genere in Puglia e nel Mezzogiorno a sud di Napoli. Il curriculum americano Common Core, dalla Pre-K al Grado 12, è così avallato direttamente dal Ministero italiano.

50 studenti, 14 nazionalità, 20 posti di lavoro creati, iscrizioni +30% in sei mesi. Famiglie dalla difesa, dall’energia e dalle organizzazioni internazionali. Il Comune ha concesso uno spazio pubblico; l’Università del Salento ha firmato una convenzione quadriennale. Finanziamento pubblico ricevuto: zero.

A gennaio 2026 Il Sole 24 Ore ha dedicato alla scuola un caso di studio nazionale — “Modello Brindisi per l’istruzione straniera al Sud”. A seguire Elite Education Magazine, testate negli Stati Uniti e, inaspettatamente, in Giappone.

Non solo per chi arriva: anche per chi sceglie.

L’ISB è aperta a chiunque scelga un’istruzione americana in lingua inglese. È un servizio aggiuntivo rispetto all’offerta pubblica: copre una domanda che esisteva e portava talenti altrove.

Il personale del quartier generale logistico delle Nazioni Unite a Brindisi aveva formalmente segnalato al Ministero che l’offerta scolastica pubblica non era adeguata alle famiglie internazionali in rotazione. L’ISB è la risposta a quella segnalazione. Gli education grant già stanziati per il personale internazionale — fino a ottobre 2025 inutilizzati per mancanza di un soggetto accreditato — ora arrivano a destinazione. La scuola non preleva risorse dalla comunità: ne produce.

NCAA: Brindisi come porta per le università americane.

Il riconoscimento NCAA apre una doppia opportunità: studenti-atleti da tutto il mondo possono scegliere Brindisi per il diploma liceale americano, e studenti-atleti di Brindisi, Lecce, Taranto, Bari accedono a borse di studio universitarie americane da 3,8 miliardi di dollari — una finestra che nel Sud Italia non era mai esistita. Inoltre, la ISB finanzia direttamente la Borsa di Studio Spark per studenti locali meritevoli: beneficiario è Nicolò, diciott’anni, brindisino. Il primo della sua città a conseguire un American High School Diploma senza lasciare casa.

Piano Mattei: il nodo sulla sponda italiana esiste già.

Il Piano Mattei — 5,5 miliardi, 14 paesi africani — ha messo l’istruzione al centro: 10 dei 21 progetti pilota riguardano formazione e capitale umano. La Sottosegretaria Frassinetti lo ha definito un ponte tra “scuola, lavoro e imprese”. Quel ponte, sulla sponda italiana, è Brindisi: porto, corridoio adriatico, ZES, DTA. E ora la scuola.

Soft power: la scuola come strumento di influenza.

Una scuola internazionale accreditata è soft power nel senso più concreto del termine. Quando una famiglia da Berlino, Houston o Singapore sceglie di restare a Brindisi — perché i figli hanno una scuola, perché la qualità della vita supera le aspettative — porta con sé reti professionali e reputazione internazionale. Non sono turisti: sono ambasciatori involontari di Brindisi nel mondo.

L’Italia investe miliardi in diplomazia culturale e promozione del made in Italy. Il soft power educativo moltiplica tutto questo: una volta che una famiglia internazionale radica i propri figli in una città, quella città diventa una casa. Brindisi, con l’ISB, ha già fatto il passo che molte capitali europee fanno con decenni di politica pubblica.